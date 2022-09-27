مجموعة ترتدي زيّاً عسكرياً تعتدي على أطباء بمستشفى بورتسودان





انسحب الأطباء من مستشفى بورتسودان، احتجاجاً على اعتداء مجموعة ترتدي الزي العسكري على عدد من الأطباء بحوادث المستشفى.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء ولاية البحر الأحمر، في بيان، إنه “في مواصلة لسلسلة الاعتداءات على الكوادر الطبية، تعرّض مساء أمس عدد من الأطباء العاملين في مستشفى الحوادث بورتسودان لاعتداء بواسطة مجموعة يرتدي بعض أفرادها الزي العسكري”. وأكدت اللجنة أن الحادث وقع تحت أنظار القوات المُدجّجة بالسلاح المتواجدة داخل المستشفى، دون أن تُحرِّك ساكناً.

واعتبر البيان “سلامة الكادر الطبي العامل بالمستشفيات أولوية قصوى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار العمل تحت تهديدات الاعتداء من قبل الجهات المناط بها توفير الحماية لا الهمجية المطلقة”. وأضاف البيان “عليه تقرر الانسحاب الكامل لكل الأطباء من مستشفى الحوادث بورتسودان إلى حين تحقيق محاسبة المعتدين وفق قانون حماية الكوادر الصحية، وتوفير الأمن اللازم بالمستشفى”. ودعا البيان جميع الأطباء في عموم مستشفيات بورتسودان إلى اتخاذ مواقف حازمة لمنع تكرار تلك الاعتداءات.

صحيفة الصيحة