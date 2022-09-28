بالصورة والفيديو.. شاهدة ردة فعل سائق أمجاد سوداني أوقفته ضابطة شرطة حسناء واكتشفت أن ترخيص السيارة منتهي الصلاحية





تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا موقف طريف حدث لسائق سيارة أمجاد بأحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء الفيديو الذي قدمته الإدارة العامة للمرور ضمن حملة التوعية لأصحاب وسائق المركبات بالسودان.

وخلال حملة التوعية قامت ضابطة برتبة نقيب في شرطة المرور بإيقاف سائق الأمجاد وعند سؤاله عن أوراقه من رخصة وشهادة بحث؟ أصيب الرجل بالارتباك الذي كان واضحاً عليه.

ليجيبها بأن رخصته سليمة ولكن الترخيص منتهي وهو ساعي في تجديد ترخيصه بدليل دخوله في جمعية “صندوق” حتى يكمل أموال ترخيص مركبته.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قامت الضابطة التي وصفها المتابعون بالحسناء بشكره ومنحته هدية قيمة بمناسبة التوعية المرورية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين