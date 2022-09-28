شاهد بالفيديو.. المئات من الجمهور والمتابعين يتوافدون بأسرهم وأطفالهم لالتقاط صور مع المودل السودانية آية أفرو





خطفت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو لقب نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان وذلك بعد تصدر أخبارها ومقاطعها لقائمة الأحداث الأكثر تداولاً وإثارة للجدل بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن شهرة أفرو على السوشيال ميديا دفعت حتى الجمهور بالشارع العام للتوافد عليها والتقاط صور معها.

في مقطع متداول على نطاق واسع ظهرت المودل ومقدمة برنامج “ست الكورة” وهي تستقبل المعجبين من الجنسين الذين توافدوا عليها وحاصروها لالتقاط صور معها.

آية أفرو وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين استقبلت المعجبين بحفاوة كبيرة, حيث داعبت أطفالهم ورحبت بالتقاط الصور التذكارية معهم في أماكن مختلفة قامت بزيارتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين