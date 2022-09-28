شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات سودانيات يقدمن فاصل من الرقص المثير أثناء استعراضهن للثوب السوداني في حفل أزياء حضره رجال أعمال خليجيون





أثار مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو المتداول والذي تم تصويره من حفل عرض أزياء وتحديداً للثوب السوداني بإحدى القاعات.

الفيديو أظهر فتيات يستعرضن الثوب السوداني ويقدمن خلال الاستعراض فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف “سودانية سود”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين افنتقدوا الفتيات وطريقة رقصهن واستعراضهن, وزاد الانتقاد بعد أن شاهدوا رجال أعمال خليجيون ضمن الحضور.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين