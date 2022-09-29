الارصاد: توقع هطول أمطار في أجزاء متفرقة من ولايات السودان





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها اليومية الخميس بهطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، شرق، جنوب ، وسط وغرب دارفور.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان وشمال دارفور.

وكانت أعلي درجة حرارة بالبلاد سجلت يوم أمس 44.2 درجة في مدينة وادي حلفا وأدناها 18 درجة في مدينة نيالا.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 43.0 في مدينتي وادي حلفا ودنقلا وأدناها 18.0 درجة في مدينة زالنجي .

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري شمال كسلا، عطبرة، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وكان موقف الأمطار منذ الأمس حتى صباح اليوم بالفاشر 24.4 ملم، الجنينة 2.2 ملم النهود 32.6 ملم نيالا 52.7 ملم رشاد 5.0 ملم، بابنوسة خفيفة، كادوقلي 1.4 ملم.

سونا