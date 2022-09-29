بالفيديو.. “طفل يبكي وباب يُفتح فجأة”.. مغامر يوثق وجود “جن: داخل أحد البيوت المهجورة





وثق مغامر يدعى عايد الهاجري لحظة تتجمد لها القلوب حين اقتحم أحد المنازل المهجورة ليكتشف وجود “جن”.

وفي الفيديو يظهر “الهاجري” وهو يدخل البيت المهجور وينادي “هل هناك أحد” ثم يرى الباب يفتح أمامه بشكل مفاجئ.

وأصيب المغامر بصدمة حين سمع صوت طفل يبكي وارتجف قلبه بشدة وهو يردد “بسم الله الرحمن الرحيم”.

وحاول “الهاجري” التماسك وهو يضرب كشاف النور في أماكن متفرقة من المنزل، محاولا التظاهر بالثبات في تلك اللحظة العصيبة.

صحيفة المرصد