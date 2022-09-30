شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يحيي حفل غنائي كاملاً.. يتعامل بثقة الفنانين الكبار والجمهور يتفاعل بشكل كبير مع أغنية (يا قماري) التي تغنى بها في الحفل





خطف فنان سوداني صغير الأضواء على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ببلاده وذلك في أعقاب ظهوره وهو يغني في حفل خاص.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر الطفل الصغير إمكانيات كبيرة وصوت طروب نال به استحسان المتابعين الذين أشادوا به.

ولعل أبرز ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو ثقة الطفل الكبيرة في نفسه إضافة إلى تعامله وتفاهمه مع العازف على طريقة الفنانين الكبار.

الفنان الصغير نجح في تحريك الحضور من الرجال الذين تفاعلوا معه واقتحموا الساحة بالعشرات وذلك بعد تقديمه للأغنية الشهيرة (غنن يا قماري).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين