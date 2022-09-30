شاهد بالفيديو.. رشدي الجلابي: (أنا في الرص عمر البشير ما بفوتني والناس رادوني عشان ما بسب الدين وما بشاغل البنات)





استضافت قناة “ونستنا” التي تبث برامجها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال إحدى برامجها نجم السوشيال ميديا الشهير أحمد الرشيد.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدث أحمد الرشيد الشهير برشدي الجلابي خلال المقابلة عن أسباب شهرته وعن بداياته ومقولته الشهيرة “ما برجع عشرة مرات”.

حيث أكد الجلابي في حديثه أن بداياته كانت في حلفا ووجد الشرة عندما جاء للخرطوم مؤكداً أن محبة الناس له سببها عدم سبه للدين وعدم معاكسة البنات.

كما تحدث الجلابي وفقاً للحوار الذي تابعته محررة موقع النيلين عن موهبتها في الغناء وكتابة الشعر مستشهداً بأغنية (الروزه) التي حقق بها شهرة واسعة, كما قدم عدد من أشعاره الخاصة مؤكداً (أنا في الرص عمر البشير ما بفوتني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين