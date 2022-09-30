شاهد بالفيديو.. طالب سوداني يدخل في حالة فرح هستيري بعد نجاحه في امتحانات الشهادة..يبكي ويصرخ ويحتفل على طريقة رونالدو ومتابعون: (بعد الفرحة دي كلها ما تكون جايب 50)





خطف احتفال طالب سوداني نجح في امتحانات الشهادة السودانية التي أعلنت أمس الخميس الأنظار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أصيب الطالب بحالة هستيرية بعدم علمه بنجاحه, حيث قفز للخارج وحاول تحطيم الباب قبل أن يسيطر عليه أصدقائه.

لكنه أفلت منهم وقام بالجري في ساحة المنزل وقفز ليحتفل على طريقة لاعب كرة القدم الشهير كرستيانو رونالدو في مشهد خطف الضحكات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

بعدها قامت بسجدة شكر لله بعد نجاحه, ليحتويه أصدقائه ويقوم باحتضانه وسط صراخه ودموعه, رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم أكثر من السخرية منه.

ووفقاً لتعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين فقد كتب أحد الساخرين تعليقاً قال فيه: (الله يستر بعد الفرحة دي كلها ما تكون جايب 50).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين