شاهد بالصورة والفيديو.. سياح سعوديون يصابون بالتسمم بعد زيارتهم السودان وتجريبهم الأكل السوداني وساخرون: (إلا تكونوا أكلتوا أم بلكسات)





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية يوم أمس بمقطع فيديو حقق شهرة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سياح سعوديون قدموا للسودان وأصيب أحدهم بالتسمم بسبب تغير الأكل.

الفيديو الذي قام بتصويره أحد السياح أظهر رفيقه وهو طريح الفراش بالمستشفى ويتلقى العلاج عن طريق مغذيات ومسكنات للآلم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم أكثروا من السخرية في الأكل الشعبي السوداني وذلك خلال تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين, حيث كتب أحدهم (إلا تكونوا أكلتوا أم بلكسات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين