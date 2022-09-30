شاهد بالصورة.. الإدارة العامة للمرور بالسودان تكرم سائق أمجاد اجتهد لترخيص سيارته عن طريق الدخول في “صرفة”





في لفتة وجدت الاشادة والتقدير قامت الإدارة العامة للمرور بالسودان بتكريم سائق سيارة أمجاد تم ضبطه قبل أيام خلال برنامج للتوعية المرورية وهو يقود سيارته الأمجاد قبل أن يجدد ترخيصها.

وكانت موقع النيلين قد نشر خبر لقاء المواطن يوسف محمد مع ضابطة مرور أوقفته بغرض التوعية قبل أن تكتشف أن ترخيصه منتهي الصلاحية.

وعند سؤاله أجاب بأنه اشترك في “صرفة صندوق” من أجل أن يكمل جمع المبلغ الذي يساعده على ترخيص سيارته, لتشيد به الضابطة وتمنحه هدية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين وبعد أن انتشر فيديو السائق يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي قامت إدارة المرور بتكريمه بوشاح وبترخيص كامل لسيارته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين