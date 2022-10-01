فيديو مؤثر يجد تعاطف المئات.. مغترب سوداني يطلب من كفيله تصويره ليرسلها لإبنته ليشاركها فرحتها بعد أن حرمته الظروف من العودة إلى الوطن





تعاطف المئات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع مقطع فيديو تم وصفه بــ(المؤثر) لمغترب سوداني بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الرجل وهو يصفق ويغني في لحظة اندياح كبيرة, دون أن يتم الكشف عن التفاصيل.

وبعد نشر التفاصيل الكاملة للفيديو أصيب جميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن العميق, حيث أكد ناشر المقطع في تفاصيل جديدة أن المغترب طلب من كفيله تصويرها وهو سعيد.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد قام الكفيل بتلبية طلبه, وبعد ذلك طلب منه إرسال المقطع لإبنته حتى يشاركها فرحتها لعدم تمكنه من العودة للوطن بسبب ظروف خاصة وقاسية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين