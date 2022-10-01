شاهد بالفيديو.. في لقطة طريفة.. أطفال يفاجئون الفنانة هدى عربي ويقومون بخطف أموال “النقطة” من تحت أقدامها أثناء تقديمها وصلة رقص بإحدى الحفلات





بثت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي مقطع فيديو مباشر من حفل أحيته بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الجمعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بالسلطانة ببث اللايف على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اللايف الذي تابعه الآلاف من جمهور السلطانة شهد حدث طريف أبطاله أطفال صغار قاموا باقتحام المسرح الذي تغني فيه المطربة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تنافس الصبية الصغار على خطف مال “النقطة” الذي حصلت عليه الفنانة أثناء تقديمها وصلة رقص من أحد الرجال, وأظهر التصوير الفنانة وهي متفاجئة بالأطفال وهم تحت أقدامها يتأهبون لجمع المال.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين