أنغام تحيي حفلا غنائيا يوم 8 أكتوبر





تعيش النجمة أنغام حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة حيث أنها تواصل في إحياء مجموعة حفلات غنائية علي قترات متقاربة، كما أنها تستعد لإحياء حفل غنائي جديد بالمملكة العربية السعودية علي مسرح أبو بكر سالم والذي من المقرر إقامته يوم 8 أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن تقدم أنغام أثناء حفلها الغنائي المقبل باقة من أغانيها المختلفة ومن أبرزهم أغنية “عارفة قيمتي”، “ونفضل نرقص”، اكتبلك تعهد” وغيرهم من الأغنيات الأخري.

حفل أنغام بالشيخ زايد

و أحيت النجمة أنغام مؤخرا حفل غنائي بمدينة الشيخ الزايد وشهد الحفل حضور جماهيريا كبير.

وطرحت أنغام في وقت سابق أغنيتها الجديدة “عارفة قيمتي” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

استقالة هاني شاكر

وكانت أنغام علقت في وقت سابق على قرار الفنان هاني شاكر باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

وكتبت أنغام عبر حسابها على تويتر: “استقالة نقيب الموسيقيين والفنان هاني شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا..أرجو أن يتراجع عن الاستقالة.

بوابة فيتو