كل ما تريد معرفته عن مسلسل نرمين الفقي الجديد





تستعد الفنانة نرمين الفقي لتحضير مسلسلها الجديد والذي يحمل عنوان “بعد النهاية” والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” للنجم أحمد مكي والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل “بعد النهاية” من تأليف فداء الشندويلي ومحمد إبراهيم وشيماء ساسي ومن إخراج المخرج وائل فهمي عبد الحميد.

وفي وقت سابق خضعت النجمة نرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة، خطفت بها الأنظار على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونالت جلسة تصوير النجمة نرمين الفقي الجديدة إعجاب الكثير من المتابعين واتضح ذلك من خلال تعليقات الجمهور والتي أفادت بأن الفنانة تبدو جميلة في أحدث ظهور لها.

يشار إلى أن نرمين الفقي قدمت مؤخرا حكاية “بدون ضمان” من مسلسل “إلا أنا” ويشارك في بطولتها فنانتان هما هنادي مهنا والفنانة هاجر أحمد، وحقق هذا المسلسل نسبة مشاهدة عالية، كما أنه كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن أحداثه شغلت الكثيرين.

ومسلسل “إلا أنا” فكرة يسري الفخراني، وعرض على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصري.

بوابة فيتو