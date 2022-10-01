إليسا تكشف عن قصة حبها





أكدت النجمة اللبنانية إليسا أنها تعيش قصة حب جديدة خلال الوقت الحالي وذلك من خلال لقائها في برنامج “أرب وود” قائلة:” نعم أنا أعيش قصة حب بس ما عندي شئ أضيفه.

تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس نوفمبر المقبل.

الحفل سيكون في 12 نوفمبر ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وستكون المرة الرابعة التي تتواجد فيها إليسا على مسرح أولمبيا.

يذكر أن إليسا كان من المفترض أن تحيي مؤخرًا إحدى الحفلات في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن مشاكل تنظيمية أدت إلى عدم ظهور الحفل للنور، مما دعا وزارة السياحة اللبنانية لإصدار بيان توضح فيه سبب إلغاء الحفل.

علاقة الوزارة بالحفل

وأكدت الوزارة أن المتعهد المسؤول عن الحفل لم يحصل على رعاية الوزارة المفترضة لإقامة الحفل كما هو متبع، والدليل على ذلك هو عدم ظهور شعار الوزارة على أي ملصق أو غلاف للحفل، حيث إن المتعهد كان قد تم استقباله في وزارة السياحة كأي متعهد آخر يرغب في إقامة حفل ترفيهي، خاصة أن الحفل ينشط الحركة السياحية.

وأكدت الوزارة في البيان أن الرسالة التي نشرها المتعهد لا تعتبر سندًا لإقامة الحفل لأنها لا تشير ضمنيًا ولا بشكل صريح إلى علاقة وزارة السياحة بالحفل، بل هي مجرد رسالة ضمنية لحث الجهات المعنية للتعاون معه من أجل إنجاح الحفل الذي يرغب في إقامته

بيع 7 تذاكر

وأرجعت الوزارة فشل إقامة الحفل إلى سوء التنظيم، حيث ذكر البيان أن سوء إدارة الحفل كان واضحًا للجميع، والدليل على ذلك بيع 7 تذاكر فقط حتى 5 أيام قبل موعد الحفل، وهذا يعتبر دليلًا على فشل إدارة الحفل، مؤكدة أن بيع التذاكر ليس دور الوزارة خاصة وأن الحفل تجاري يهدف إلى الربح.

بوابة فيتو