لطيفة تشوق جمهورها قبل انطلاق حفلها في الرياض





شوقت النجمة التونسية لطيفة الجمهور لحفل “الليلة التونسية” الذي تحييه الليلة في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت لطيفة صورة من كواليس استعدادها للحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر تألقت خلالها بفستان من اللون الأخضر، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها بالتعليقات الإيجابية.

وتحيي لطيفة وصابر الرباعي حفلا غنائيا الليلة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات معرض الرياض الدولي للكتاب.

ومن المفترض أن يقدم الثنائي باقة من أشهر أعمالهما الغنائية في حفلهم الغنائية مساء اليوم والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

بوابة فيتو