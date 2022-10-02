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بالفيديو.. عروس تتعرض لموقف محرج بسبب طفل خلال حفل زفافها
تعرضت عروس لموقف مٌحرج بسبب طفل صغير ، خلال دخولها برفقة العريس لقاعة الزفاف .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، العروس وهي تدخل قاعة حفل الزفاف برفقة عريسها ، عندما قام أحد الأطفال بضرب العريس على ظهره وهرب سريعاً .
وأبان الفيديو ، محاولة طفل آخر تقليد الطفل الذي اعتدى على العريس ، حيث حاول ضرب العروس على ظهرها والفرار ، ولكن شبكت طرحة العروس بيده فوقع على الأرض ، ساحبا رأس العريس بالطرحة إلى الخلف .
وأوضح الفيديو، تشبث العروس بيد عريسها الذي أنقذها من السقوط أرضا أمام الحضور فور دخولهما قاعة الزفاف .
— E_M_S_S (@EmanSal11848242) October 1, 2022
صحيفة المرصد