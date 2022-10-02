بالفيديو.. عروس تتعرض لموقف محرج بسبب طفل خلال حفل زفافها





تعرضت عروس لموقف مٌحرج بسبب طفل صغير ، خلال دخولها برفقة العريس لقاعة الزفاف .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، العروس وهي تدخل قاعة حفل الزفاف برفقة عريسها ، عندما قام أحد الأطفال بضرب العريس على ظهره وهرب سريعاً .

وأبان الفيديو ، محاولة طفل آخر تقليد الطفل الذي اعتدى على العريس ، حيث حاول ضرب العروس على ظهرها والفرار ، ولكن شبكت طرحة العروس بيده فوقع على الأرض ، ساحبا رأس العريس بالطرحة إلى الخلف .

وأوضح الفيديو، تشبث العروس بيد عريسها الذي أنقذها من السقوط أرضا أمام الحضور فور دخولهما قاعة الزفاف .

صحيفة المرصد