شاهد بالفيديو.. على طريقة الفنانة هدى عربي.. فنانة سودانية شهيرة تزور محل هواتف وتوثق لحظة شرائها هاتف أيفون 14 وساخرون: (يحلنا الله من اللبانة دي)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لفنانة سودانية قامت بزيارة محل لبيع الهواتف المحمولة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قامت الفنانة أسيا بنا بتوثيق لحظة شرائها للهاتف الضجة أيفون 14 برو ماكس الجديد والفريد.

واستعرضت أسيا بنة خلال الفيديو المتداول هاتفها الجديد الذي تجاوز سعره مليار جنيه بالقديم أي مليون جنيه بالجديد وسط دهشة المتابعين.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة هدى عربي هي أول نجمة تقوم بشراء الهاتف الذي أطلق عليه اسم هدى عربي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم سخروا من الظهور المتكرر للفنان وهن يقمن باستعراض الهاتف الجديد بعد شرائه, وكتب أحد الساخرين (يحلنا الله من اللبانة دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين