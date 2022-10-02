شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل خاص بفاصل من الرقص على أنغام أغنيتها الجديدة “سمحة” والجمهور يعلق: (انتي السمحة ياااخ)





تعد الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي من نجمات الشباك بالسودان ومن أكثر الفنانات شعبية ببلادها, حيث تحظى بشعبية جارفة وهو ما وضح من خلال حفلاتها التي تغني فيها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن حفلات الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب دائماً ما تحظى بتفاعل كبير داخل صالة الحفل وعلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي.

حديثاً ظهر مقطع فيديو للفنانة الشهيرة ظهرت تغني في خلال حفل خاص أحيته بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

حيث تغنت وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بأغنيتها الجديدة “سمحة” وسط تفاعل الحاضرين للحفل, كما تم تداول الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي أكثر متابعيها من الغزل في المطربة حيث كتب أحد المعلقين على الفيديو (انتي السمحة ياااخ).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين