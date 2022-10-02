شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تصاب بالإغماء عند مشاهدتها فنان الراب الضجة حليم تاج السر وجمهور مواقع التواصل (البلد دي بقت مليانة محن رجعوا الكيزان عشان يرجعوا الاعدادات)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب وهو يحمل فتاة تعرضت للإغماء خلال حفل حضره جمهور غفير.

ووفقاً لما كتب ناشرو المقطع فإن سبب تعرض الفتاة لحالة الإغماء هو مشاهدتها لفنان الراب السوداني حليم تاج السر والذي حضر للسودان لإحياء حفل راب بالخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد اختلفت التعليقات حيث نفى البعض صحة ما يشاع حول تعرض الفتاة لحالة إغماء بعد مشاهدة الفنان مؤكدين أن السبب في إغمائها هو الازدحام الشديد في الحفل.

فئة أخرى من جمهور المعلقين انتقدت التصرفات التي تشهدها الحفلات مؤخراً ومن بينها إغماء الفتاة, حيث طالبوا في تعليقاتهم بعودة النظام السابق, مثل تعليق أحد المتابعين قال فيه: (البلد دي بقت مليانة محن رجعوا الكيزان عشان يرجعوا الاعدادات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين