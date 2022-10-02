أنغام تروج لبرنامجها الجديد على شاشة DMC





روجت النجمة أنغام لبرنامجها الجديد الذي تقدمه على شاشة قناة DMC.

ونشرت أنغام مواعيد عرض البرنامج عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وكتبت قائلة: الخميس والجمعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة DMC، والخميس ١٠.٣٠ مساءً بتوقيت دبي على تلفزيون دبي.

وتستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية علي مسرح أبو بكر سالم يوم 8 أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن تقدم أنغام أثناء الحفل باقة من أغانيها المختلفة ومن أبرزهم أغنية “عارفة قيمتي”، “ونفضل نرقص”، اكتبلك تعهد” وغيرهم من الأغنيات الأخرى.

حفل أنغام بالشيخ زايد

و أحيت النجمة أنغام مؤخرا حفل غنائي بمدينة الشيخ زايد وشهد الحفل حضور جماهيريا كبير.

وطرحت أنغام في وقت سابق أغنيتها الجديدة “عارفة قيمتي” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

بوابة فيتو