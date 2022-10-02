محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل “العمدة”





بدأ النجم محمد رمضان تصوير أول مشاهد مسلسل “العمدة” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023 ويتعاون فيه مع المخرج محمد سامي وعدد من النجوم أبرزهم تامر عبد المنعم وأحمد داش وزينة وغيرهم.

شخصيات محمد رمضان في المسلسل

وكان مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان كشف في وقت سابق أن رمضان يقدم شخصيتين في مسلسل “العمدة”، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضا.

وأضاف المصدر، أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل.

طريقة محمد رمضان ومحمد سامي

وتابع المصدر أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان وسامي لكي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور، بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن النجوم الذين قد انضموا للمسلسل بالفعل فأكد المصدر أن الفنان تامر عبد المنعم وقع عقد المسلسل وكذلك الفنان أحمد داش ومي كساب وزينة، ويجري التفاوض مع الفنانة درة.

انضمام فريدة سيف النصر

كما انضمت الفنانة فريدة سيف النصر مؤخرا إلى أسرة مسلسل “العمدة” والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن سيناريو مسلسل العمدة رائع وجميع شخصيات العمل بمثابة تحف فنية.

وأعربت فريدة سيف النصر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل العمدة قائلة: “بالنجاح للجميع الميجا ستار محمد رمضان والمخرج المبدع محمد سامي سعيدة بكما للغاية ومبروك للجميع وتوكلنا على الله

بوابة فيتو