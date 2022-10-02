نيللي كريم تكشف كواليس أحدث أعمالها في رمضان 2023





عبرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها لمشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب، وحضورها ندوة الفيل الأزرق من الورق للشاشة، قائلة: «حظي حلو إني شوفت زمايلي كل أسرة الفيل الأزرق سواء الكاتب أحمد مراد، المخرج مروان حامد والنجم الكبير كريم عبد العزيز، ونجمتنا هند صبري فهي فرصة سعيدة».

الفنانة نيللي كريم

وأضافت نيللي كريم في لقاء خاص ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: «سعيدة بمشاركتي في الجزئين الخاصين بالفيلم الأول والثاني، وقصص أحمد مراد وكتاباته فيها دائما عنصر المفاجأة، ومبسوطة إني عملت هذه التجربة.

مسلسلات رمضان 2023

وعن أعمالها القادمة، قالت: « مشاركة في مسلسل في رمضان، بالإضافة إلى ذلك انتهيت من تصوير مسلسل روز وليلي مع النجمة الجميلة الاستاذة يسرا وهو مسلسل كوميدي».

وعن مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب قالت: « تفاعل الجمهور السعودي جميل، والسعادة ظاهرة، وهي أول مرة أكون موجودة، لكن الثقافات بين المصريين والسعوديين قريبة، لأني عندي أصدقائي كتير سعوديين وبيحبوا مصر والثقافة فعلا قريبة».

نيللي كريم

ذلك وتستعد نيللي كريم والفنان محمد رمضان لطرح فيلم جديد يحمل اسم “ع الزيرو” ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقي والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم.

وانطلق تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

بوابة فيتو