شاهد بالفيديو.. صديقتها اجتهدت وأتبتكرت طريقة لإضحاكها وفشلت..أولى الشهادة السودانية تثير استغراب رواد مواقع التواصل بجديتها الكبيرة وعدم اظهار ابتسامتها في أي لقطة





أثارت صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الطالبة أمنية محمد موسى استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن استغراب الرواد والمتابعين سببه الجدية الكبيرة للطالبة التي حققت أعلى نسبة نجاح هذا العام, حيث لم تظهر ابتسامتها رغم المقابلات التلفزيونية الكثيرة التي أجريت معها.

وفي ظل ترقب الجميع لابتسامتها قامت صديقتها بتصوير مقطع فيديو معها لتثبت للجميع أن قادرة على نزع الابتسامة والضحكات من أمنية.

وبحسب الفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين فقد فشلت الصديقة في أخذ ابتسامة أمنية على الرغم من دغدغتها لها لتعترف بفشلها وتطالبها بالتفاعل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين