شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يفجرها داوية: يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء والدليل حديث سيدنا عمر.. كمية هائلة من الناس في أوروبا دخلوا الإسلام على يدي وهذه قصة المرأة التي كانت تغني في مسيدي





دافع الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين عن فسه وذلك في مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد بدأ شيخ الأمين حديثه عن انتقاد الناس له في أمر اختلاط الرجال والنساء داخل مسيده بأم درمان مؤكداً جواز الاختلاط ومستدلاً بحديث سيدنا عمر بن الخطاب حينما قال (أخطأ عمر وأصابت إمرأة).

كما تحدث عن الفيديو الذي أثار جدلاً وأسعاً قبل أيام والذي ظهرت فيه إمرأة وهي تغني داخل مسيده, وبرر ذلك بأن المرأة قدمت مدحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها قدمت مدحة في بعض الشيوخ المعروفين في السودان, موضحاً أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بقطع جزء من الفيديو ونشروا هذا الجزء الذي كانت تغني فيه المرأة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد دافع الرجل عن نهجه وأسلوبه مؤكداً أن بأسلوبه هذا دخلت كمية كبيرة من الناس في أوروبا الإسلام على يده.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين