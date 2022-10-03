إليسا: “عايشة حالة حب”





تفاعل محبو الفنانة اللبنانية إليسا مع تصريحاتها الأخيرة، عندما كشفت خلال لقاء تلفزيوني أنها تعيش “حالة حب” لم تكشف تفاصيلها.

وعلقت إليسا بشكل مقتضب عن العلاقة العاطفية التي تعيشها، حيث رفضت كشف هوية ذلك الشخص أو علاقتهما مكتفية بالإشارة إليه فقط، وقالت: “نعم أعيش حالة حب لكن ليس لدي أي شيء أضيفه»، حسب ما نشره موقع «صوت بيروت إنترناشيونال”.

ولفتت في حديثها عن أنها بسبب حبها الجديد جعلت كل أغانيها الماضية تنتمي إلى الرومانسية.

ولم تترك الفنانة اللبنانية جمهورها دون المديح والثناء، حيث قالت إن جمهورها هو الآخر، مشيرة إلى أنها تصبح في أسعد لحظات حياتها، عندما ترى السعادة في عيون الجمهور، بسبب الأغاني التي تقدّمها.

من ناحية أخرى من المنتظر أن تحيي الفنانة إليسا حفلاً غنائياً على مسرح أولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 12 نوفمبر المقبل، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تقف فيها إليسا على خشبة مسرح أولمبيا الشهير.

وكانت المرة الأولى عام 2017م، بينما كانت المرة الثانية عام 2019م، أما المرة الثالثة فكانت في 6 نوفمبر 2021م، وحقّقت الحفلات نجاحاً كبيراً.

العربيه نت