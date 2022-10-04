مقارنة بين تكلفة الدراسة الجامعية بين السودان وتركيا





بشرى سارة للناجحين في الشهادة السودانية:

اقروا البوست ده فيه خدمة مهمة حنعلن عنها للناجحين :

طبعا حزنت جدا لمن شفت خريجي بعض الجامعات السودانية ليهم 8 سنوات حتى اتخرجوا اقل واحد ضيع 3 سنوات من عمره 😭 النبيهين اللي كان اتواصلوا معانا أول أيام الازمة وقدمنا ليهم كملوا جامعتهم بره وهم استلموا شهاداتهم واشتغلوا وزملانهم خلصوا الجامعة بعدهم بي 3 سنوات شيء محزن مع انو في جامعات تركية ترتيبها داخل ال 500 افضل جامعة في العالم و تكلفة الدراسة السنوية فيها ما بتفوت ال 500 ج استرليني في السنة يعني أقل من 330 الف ج سوداني وتلقى جامعات زي مأمون حميدة تكلفة الدراسة فيها 10 الف دولار وهي ترتيبها العالمي خارج ال 7000 الف جامعة في العالم 🤣😅

نحنا في Sudanese Association for Scientific Talents الجمعيةالسودانيةللمواهب العلمية عملنا لجنة لتقديم خدمة القبولات في الجامعات التركية.

بالنسبة لي الدارسة في تركيا 🇹🇷

في خيارين :

1. خيار الجامعات الحكومية ودا عشان نقدم يا اما تقدم عن طريق نظام الفاضلات او عن طريق الشركات.

2. خيار الجامعات الخاصه ودا متاح عن طريق الشركات بس.

بالنسبة للجامعات الحكومية :

– نظام المفاصلات دا عباره عن تقدم بي نفسك وتجرب حظك احتمال تنقبل او احتمال لا، واحتمال تنقبل في رغبه ما رغبتك عادي جدًا ودا بتم عن طريق يقدم الطالب بنفسه للجامعه.

– نظام الشركات ودا في بعض الجامعات بتوفر مقاعد ثابته للجامعات بحيث انو الجامعات تجيب طلاب بي شروط معينه والجامعه تضمن القبول مية بالمية وفي التخصص المطلوب بالضبط وبتكون مقابل عائد مادي من الطالب.

بالنسبة للجامعات الخاصه :

– ماف شروط في اغلبهم ،المهم شهاده ثانويه وعمر أقل من ٢٥ لمرحله البكالرويس

– الجامعات الخاصه رسومها نسبياً غاليه واغلى بكتير مقارنه بالحكومة، يعني مثلاً هندسه كهرباء سنه ٣٠٠ دولار في جامعه بلجيك الحكومية وفي الجامعات الخاصه اقل حاجه ٣ الف دولار.

المطلوب منك لاستخراج قبول جامعي في تركيا :

– صورة شخصية

– جواز سفر

– صورة من الشهادة الثانوية

– رسوم القبول والتسجيل

– ايميل

– رسوم قبول (اذا كانت جامعه حكومية)

بعدها لمن يصلك القبول ، تشيلو وتمشي وكاله TSA في شارع الجمهورية وتطلع الفيزا .

بالنسبة للرسوم :-

📍رسوم السكن :

في اغلب الولايات في سكنات طلابية مدعومه من الدولة اسمها الكَيكَا (KYK ) عادي الشهر يكون بي حوالي ٣٠ دولار بس شامل الوجبات كلها .

لو ما استهلت ليك ممكن تلقي سكن خاص بحوالي ٦٠ دولار للشهر .

ولو عايز تسكن في شقة بتلقي الايجار حوالي ٨٠ دولار للشهر .

عموماً السكن رخيص في تركيا كنصيحة في الفترة الأولي اقعد في سكن طلابي .

📍رسوم المعيشة :

لو حسبنا انك فرضًا بتطلع يومي بالمواصلات و ٣ مرات في الاسبوع بتاكل بره و مرتين بتغير جو وتتفسح و مره بتسافر داخل تركيا ، حوالي ١٥٠ دولار كافيه تمامًا .

📍رسوم دراسة التخصص :

ودي الأقساط الح تدفعها كل سنة للجامعه ، وتختلف حسب المؤهل ، الجامعه و التخصص زاتو .

يعني مثلاً :

– هندسة مدنية ، ميكانيكا ، حاسوب او الكترونيات حوالي ٣٥٠ دولار بس في جامعه بلجيك الحكومية.

– تمريض في جامعة بلجيك حوالي ٢٥٠ دولار بس .

– علم نفس ، مالية وبنوك ، تجارة دولية في جامعه بولو الحكومية بحوالي ٢٧٠ دولار بس .

– هندسة معادن ، كهرباء ، معمار حوالي ٣٨٠ دولار في جامعة كوتاهيا الحكوميه.

– الدبلومات كلها بتتراوح من حوالي ١٨٠ – ٢٨٠ دولار.

واكتر من ٣٠٠ تخصص بكالوريوس ودبلوم في جامعات كوتاهيا ، بولو و بلجيك متوفرين عندنا .

زمن التقديم والدراسه :

حالياً التقديم شغال في أغلب الجامعات بس في جامعات كتيره بدت تقفل ، الجامعات بتبدأ شهر نهايه ٩ من كل سنه، يعني لو قدمت هسي عندك سنه لحد م تنزل جامعه، في السنه دي ح تكون شغال تدرس في كورس اللغه لانو اغلب الدراسه باللغه التركيه هنا ولو اتوفر انجليزي بكون غالي جدًا.

مميزات الدراسة في تركيا 🇹🇷:

١. موقع استراتيجي فريد بين الشرق والغرب يضمن تنوع طلابي اكاديمي وثقافي .

٢. رسوم جامعية قليلة جدًا للسنة في اغلب التخصصات في الجامعات الحكومية ومتوسطة نسبيًا في الجامعات الحكومية

٣. تكلفه معيشة رخيصة جدًا في اغلب المناطق في تركيا

٤. درجة عالية من الامان

٥. توفر برامج التبادل الطلابي بين الجامعات التركية والدول الاوربية وامريكا

٦. انظمة تعلمية وفقًا للنظام الاوروبي في التعليم وجودة معامل وتدريب عالية

٧. تركيا من اقوي ٢٠ اقتصاديات في العالم وفي تقدم مستمر

٨. امكانية استخراج اقامه في تركيا بعد التخريج.

لطلب الخدمة يرجى التسجيل في فورم طلب الخدمة الإلكتروني:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc…/viewform

#شير_في_الخير

#شير_على_أوسع_نطاق

مع تحياتي،

أ.م.م محمد عبدالله

رئيس الجمعية السودانية للمواهب العلمية

لندن ، المملكة المتحدة

