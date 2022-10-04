شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يبعن شرفهن بليبيا من أجل السفر لأوروبا





كشف الناشط السوداني زول دقاش وعبر صفحته على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قصة صادمة أصابت المتابعين بالحسرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تلقى دقاش رسالة صوتية قام بنشرها من أحد المتابعين له كشف من خلالها التفاصيل الصادمة.

وأكد صاحب الرسالة في حديثه أن بعض الفتيات السودانيات والمتواجدات بدولة ليبيا أقمن علاقة غير شرعية فيها بيع للشرف من أجل السفر لأوروبا.

وكشف عن تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أن الفتيات يسكن في عمارة بليبيا يتواجد فيها أيضاً شباب سودانيين.

وأضاف أن الفتيات طلبن من الشباب السودانيين إقامة علاقة غير شرعية, وبالفعل تمت العلاقة ولكن بعدها توجهت الفتيات لأحد المكاتب للشكوى.

وتابع الفتيات اشتكين من تعرضهن للاغتصاب والممارسة من ليبيين وبعد الفحص تبين ذلك ليطلبن الهجرة لأوروبا وبالفعل نجحن في تحقيق الهدف ولكن بعد بيع شرفهن الغالي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين