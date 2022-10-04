شاهد بالصورة والفيديو.. سائح سعودي يزور السودان يعبر عن شح المال و (الفلس) بفاصل من الرقص مع سائق ركشة في الشارع العام





وثق سائح سعودي وصل السودان قبل أيام رفقة بعض السياح من جنسيته لرحلته داخل السودان التي زار من خلالها محطات الوقود والجامعات وحتى الأسواق.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر السائح مقطع كوميدي جمعه بسائق ركشة سوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم.

المقطع الكوميدي والذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان جسد من خلاله السائح السعودي شخصية الرجل الذي يعاني من شح المال أو (الفلس).

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد استعان السعودي بسائق الركشة لتصوير المشهد وذلك بعد أخذه لمشوار وشكى له من عدم امتلاكه للمال ليقدما فاصل من الرقص في الشارع العام على أنغام (الفلس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين