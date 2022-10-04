شاهد بالفيديو.. سوداني يحكي قصة تعرضه لسرقة هاتفه ومحفظة أمواله عبر خداعه بأنه ضيف في برنامج (الكاميرا الخفية)





حكى شاب سوداني بحسرة شديدة قصة تعرضه لأغرب عملية سرقة لهاتفه ومحفظة أمواله أثناء وقوفه في الشارع العام بالخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد كشف الشاب عن وصول شاب محترم للمكان الذي كان يقف فيه طالباً منه إجراء مكالمة هاتفية بجواله.

وتابع رغم حرصي الشديد وتخوفي منحته الهاتفه لأنه وضح على ملامحه أن شاب محترم, ولكن أخذ الهاتف وحاول الفرار قبل أن أمسكه واشتبك معه.

بعد طلب مني التوقف عن ضربه وأمرني بالنظر في السيارة المقابلة لأنك ضيف في برنامج الكاميرا الخفية, حيث اصطحبني للسيارة التي تقف مقابلة للمكان الذي أقف فيه.

وتابع بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, ذهبت معه ووجدت بالفعل معه بعض الأشخاص ليركب بعد ذلك في سيارته ويغادر وأكتشف أنني فقدت هاتفي ومحفظة المال.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين