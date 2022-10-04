حلاوة المولد 2022 في مصر.. قرار من وزارة التموين





ضخت وزارة التموين ‏المصرية، كميات هائلة ومتنوعة، من حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

‏وقررت الوزارة الاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا بأسعار مخفضة.

و يتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يوميا تقرير الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات.

وقالت الشركة ‏القابضة إنها تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدًة أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوة متنوعة ما بين كيلو واثنين كيلو وثلاثة كيلو.‏

أسعار حلوى المولد

قالت وزارة التموين ‏المصرية، إن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيها الكيلو الواحد، ‏و145 جنيها للعبوة اثنين كيلو، و 230 جنيه للعبوة 3 كيلو جرام.

وأكدت أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًا كميات كبيره من السلع ‏الأخرى وبتخفيضات تصل إلى 30 %.

سعر علبة حلاوة المولد 2022

تختلف أسعار حلاوة المولد 2022 حسب الحجم المطلوب أو الكميات، وتراوحت أسعار حلاوة المولد في بعض المحلات ما بين 240 و900 جنيه.

وجاءت الأسعار كالتالي:

علبة حلاوة المولد الصغيرة 19 قطعة بلغ سعرها 240 جنيها.

علبة حلاوة المولد 2022 مكونة من 40 قطعة وسط بلغ سعرها 455 جنيها.

علبة حلاوة المولد 40 قطعه وسط، لكن العلبة مصنوعة من الصفيح بلغ سعرها 480 جنيها.

علبة حلاوة المولد كبيرة مكونة من 55 قطعه جاءت بسعر 620 جنيها.

علبة حلاوة المولد جامبو مكونة من 75 قطعة جاءت بسعر 900 جنيه.

موعد إجازة المولد النبوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

العين الإخبارية