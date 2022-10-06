شاهد بالفيديو.. رجل سوداني جاء للعمل بالسعودية يذرف الدموع في الشارع العام بعد أن تعرض لاحتيال من صاحب مكتب (قاعد عاطل وتأشيرتي شارفت على الانتهاء وما عارف أعمل شنو)





ذرف رجل سوداني الدموع أثناء تصوير لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وحكى الرجل من خلال حديثه المؤثر قصة تعرضه لعملية احتيال من صاحب مكتب بالسودان أخذ منه حوالي 4 أو 5 ألف ريال بغرض تسفيره للعمل بالسعودية.

وأكد الرجل في حديثه الذي رصدته محررة موقع النيلين أن الكفيلة التي ينوي العمل على كفالتها قامت بحظره وأراد مندوب المكتب الوجود بالسعودية أن يأخذ منه أموال إضافية.

وشكى الرجل من قلة حيلته وأنه لا يعرف إلى أين يذهب خصوصاً وأن تأشيرته شارفت على الانتهاء طالباً من الجميع مساعدته بأي معلومة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين