شاهد بالصورة والفيديو.. طالبات حسناوات بإحدى الجامعات الشهيرة والعريقة بالسودان يقدمن فاصل من الرقص على أنغام (يا بلولة النار ولعت)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال متباينة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع طالبات بإحدى الجامعات السودانية العريقة والشهيرة وهن يقدمن فاصل من الرقص.

الطالبات اللاتي ظهرن في حفل تخرج قدمن رقصات على أنغام الأغنية الشهيرة هذه الأيام (يا بلولة النار ولعت) تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متباينة ما بين منتقد لرقصات الطالبات وما بين مدافع عنهن بسبب احتفالهن ولعدم وجود اختلاط في الرقص.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين