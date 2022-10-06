تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الشيخ زايد





يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا في مدينة الشيخ زايد يوم 14 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان “Shuffle music finale” ليواصل نشاطه الفني بعد إحيائه لمجموعة حفلات غنائية مؤخرا.

ومن المفترض أن يقدم النجم تامر حسني خلال حفله المقبل بالشيخ زايد باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “حبتها يا ناس”، “عشأنجي”، “وانت بعيد” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

حفل الإسكندرية

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرا حفلًا غنائيًّا ضخمًا في الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى المطلة على البحر وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، وحمل الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدَّم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: “خليك فولاذي، عشأنجي، عمري ابتدا، حبيتها يا ناس، حياتنا” وغيرها من الأغاني.

يذكر أن تامر طرح مؤخرا أغنية “حياتنا” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومنصات أخرى، وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة على جميع المنصات.

وكان تامر طرح مؤخرًا فيلم “بحبك” بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات مرتفعة في مصر والدول العربية، كما يتم عرضه أيضا في بلدان مختلفة بأوروبا.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميدية.

بوابة فيتو