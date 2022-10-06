هند صبري وماجد الكدواني يحتفلان بالعرض الخاص لـ “فضل ونعمة” في جدة|صور





احتفل صناع ونجوم فيلم “فضل ونعمة” بالعرض الخاص للفيلم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

وحضر العرص النجمة هند صبري، والنجم ماجد الكدواني، والمخرج رامي إمام.

واستقبلت السينمات المصرية والعربية أحدث الإنتاجات الفنية، وهو فيلم “فضل ونعمة” بطولة كل من الفنان ماجد الكدوانى والفنانة هند صبري.. واستطاع الفيلم فى أول ليالي العرض أن يحقق 500 ألف جنيه..

فيلم فضل ونعمة

فيلم فضل ونعمة انتهى تصويره منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، قبل أن يدخل مرحلة المونتاج، ويطرح البرومو الرسمي له عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحقق مشاهدات مرتفعة.

وطرحت الشركة المنتجة أيضًا الأغنية الرسمية للعمل، وهى أغنية راب تحمل اسم “أحلامي مش بالليل” ويقدمها مغنى الراب شاهين بالتعاون مع أبطال العمل ماجد الكدوانى وهند صبري.

قصة فيلم فضل ونعمة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الزوجين فضل (ماجد الكدواني) ونعمة (هند صبري) يمتلكان عربة أكل سريع، ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

شخصيات فيلم فضل ونعمة

وتجسد هند صبري في الفيلم دور “نعمة” العميلة السرية هي وزوجها فضل والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني، فيما تجسد الفنانة الشابة ياسمينا العبد خلال أحداث الفيلم شخصية “ليلى” ابنة فضل “ماجد الكدواني” ونعمة “هند صبري”.. وتتسبب في الكثير من المشكلات لعائلتها، ينتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

فريق فيلم فضل ونعمة

فيلم “فضل ونعمة” بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

بوابة فيتو