شاهد بالفيديو.. أشهر مالكة إبل في الوطن العربي تبدأ رحلتها الطويلة في الصحراء وهي راكبة على ظهر جمل يقود زمامه رجل سوداني ومتابعون: (يا سوداني يابن المحظوظة)





تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي العربية والسودانية مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد وثق المقطع لرحلة أشهر مالكة إبل في الوطن العربي والتي تدعى رشا القرشي وفقاً لما أوردت بعض المواقع العربية.

واستعانت رشا خلال رحلتها بخبير سوداني ظهر وهو يقود لها زمام الجمل الذي ظهرت وهي راكبة على ظهره مع مناشدته لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعتها على أحد حساباتها الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم تفاعلوا مع رحلة رشا القرشي وأكدوا دعمهم لها, ولم تخلو تعليقاتهم من السخرية والضحك حيث كتب أحد المتابعين يمازح مرافقها السوداني (يا سوداني يابن المحظوظة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين