شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني يسخر من فتاة رفضته عندما كان لا يملك شيء.. يصور لها الوضع الذي يعيشه الآن ويقلد طريقة حديثها عندما رفضته





نشر شاب سوداني بمقطع فيديو أراد من خلاله توصيل رسالة لشخص معين, رسالة الشاب نالت حظها من التداول والشهرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الشاب الذي وضح أنه مغترب في إحدى دول الخليج حاول توصيل رسالته لفتاة رفضته للزواج عندما كان لا يملك شيء قبل الاغتراب.

المغترب الكوميدي كما أطلق عليه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي صور للفتاة الوضع المادي الممتاز الذي يعيشه الآن, كما سخر منها مقلداً طريقة رفضها له بعبارة (أنا ما دايراك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين