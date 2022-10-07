شاهد بالفيديو.. منع فريق الحراسة الخاص به من التعدي عليه.. في موقف مؤثر الفنان بلة ود الأشبة يعانق معجب اقتحم المسرح وحاول اسقاطه أرضاً





حظي الفنان السوداني الشاب بلة ود الأشبة باشادات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلاده وذلك بعد موقف انساني قام به.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من حفل لفنان الربابة الشهير معجب قام باقتحام المسرح الذي يغني فيه.

وحاول المعجب عناق الفنان ود الأشبة بصورة غريبة للدرجة التي جعلت الفنان يسقط على الأرض أثناء تقديمه لوصلته الغنائية أعلى المسرح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حاول فريق الحراسة الخاص بالفنان إنزال الشاب المعجب من المسرح ولكن الفنان رفض وقام بمعانقته بطريقة وجدت الاشادة والتقدير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين