شاهد بالصورة والفيديو.. بحركات إغراء وبملابس فاضحة.. المودل آية أفرو تثير ضجة لا مثيل لها بظهورها في مقطع راقص داخل غرفة النوم





أثارت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو ضجة لا مثيل لها وقد تكون الأكثر إثارة للنجمة التي اعتادت على إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اصبحت أفرو حديث مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قدمت من خلاله رقصات مثيرة.

الراقصة الشهيرة نشرت المقطع الذي ناله حظه من الشهرة والتداول والذي ظهرت من خلاله وهي تقدم فاصل من الرقص وبملابس قصيرة ومثيرة للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قدمت آية أفرو فاصل من الرقص داخل غرفة خاصة وعلى أنغام أغنية (الديامة) وختمته بلقطة وصفها المتابعون أنها تحمل بداخلها إغراء وذلك بتمددها على السرير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين