شاهد بالفيديو.. مئات من الطلاب الجامعيون في السودان يتجمعون ويلطمون أنفسهم بسبب “الفلس” وساخرون: (أين ذهب شعار الجوع ولا الكيزان؟)





لقي مقطع فيديو لطلاب سودانيون تجمعوا في أحد الأماكن بالعاصمة السودانية الخرطوم, حظه من التداول والشهرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين فقد أخذ الطلاب يلطمون أنفسهم ويضعون أياديهم على رؤوسهم وهم يهتفون (الفلس الفلس).

المقطع وجد حظه من السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعيشه السودان سببه طلاب الجامعات الذين قادوا ثورة الإطاحة بالبشير ما ترتب عليها تدهور الأوضاع المعيشية.

محررة موقع النيلين تابعت التعليقات التي جاءت متباينة ما بين ساخر ومنتقد وضاحك على تصرف الطلاب, ولعل التعليق الأبرز كان أحد النشطاء الذي كتب تعليق حصد مئات الاعجابات قال فيه: (أين ذهب شعار الجوع ولا الكيزان؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين