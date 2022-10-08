شاهد بالفيديو.. أشهر راعي سوداني بالسعودية يشارك أغنامه (الونسة) ويطالب زملائه باتباع أسلوبه (مافي حل غير تتونس مع البهائم عشان تملأ برنامجك)





ظهر راعي الأغنام السوداني الشهير في مقطع فيديو تم تداوله حديثاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع فإن الراعي المقيم بالمملكة العربية السعودية والذي اشتهر بالغناء لأغنامه وسرد قصص طريفة عن حياته كراعي ظهر في مقطع حصد آلاف الضحكات.

الراعي ظهر في المقطع المتداول حديثاً وهو يخاطب أغنامه مثلما يخاطب البشر مفسراً ذلك بأنه يشاركهم (الونسة) من أجل التفريق على نفسه.

وطالب السوداني زملائه الذين يعملون في نفس المهنة بضرورة اتباع اسلوبه وفقاً لحديثه الذي رصدته محررة موقع النيلين قائلاً: (مافي حل غير تتونس مع البهائم عشان تملأ برنامجك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين