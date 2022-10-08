شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني محمد موسى يحكي موقف تعرض من خلاله للإهانة من طفلتين وبسببه رفض تناول العشاء (واحدة قالت للتانية ديل ما رجال ديل الفنانين)





حكى الكوميديان السوداني الشهير محمد موسى موقف حدث له وقد لا ينساه أبداً وذلك خلال مشاركته مع بعض الفنانين في مناسبة بإحدى القرى السودانية.

وقال الكوميديان المقيم بالولايات المتحدة في مقطع فيديو قام بنشره وتم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أن الموقف حدث بأحدى القرى خلال مشاركتهم في مناسبة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الموقف بدأ بقدوم بنتين صغيرتين للمكان الذي يتواجد فيه الكوميديان رفقة فرقته وبعض الفنانين والعازفين.

حيث منعت البنت أختها التي ترافقها من الدخول للمكان بسبب تواجد الرجال بالداخل لترد عليها (ديل ما رجال ديل الفنانين).

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكد الكوميديان أنه رفض تناول العشاء بسبب هذا الموقف وأقسم بأنه لولا بعض الظروف الخاصة في ذلك الوقت لرفض أخذ أموال تلك المناسبة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين