شاهد بالفيديو.. في قرار وصفه المتابعون بالأسرع في التاريخ.. الفنان السوداني سجاد بحري يتراجع عن قرار اعتزاله بعد ساعات من إعلانه ومطربة شهيرة تتغزل فيه وتصفه بــ(التلب)





فاجأ الفنان السوداني الشاب سجاد أحمد الشهير باسم سجاد بحري جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أمس الجمعة بإعلانه اعتزاله للفن والغناء في مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً.

وبعد ساعات من قراره تفاجأ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بخبر عودة الفنان من اعتزاله بعد تدخل بعض المطربين والمطربات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خرجت المطربة الصاعدة والشهيرة ياسمين كوستي في مقطع فيديو مع زميلتها نسمة تعلن فيه عن سعادتها بعودة الفنان سجاد للغناء.

وقالت الفنانة ياسمين في المقطع المتداول أن الساحة الفنية كانت في حوجة للفنان سجاد, كما عبرت عن سعادتها بعودته من جديد قبل أن تتغزل فيه وتصفه بــ(التلب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين