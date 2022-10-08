شاهد بالفيديو.. ضابط سعودي يحكي قصة شهامة حاج سوداني ضرب أروع الأمثال في الشهامة ورفض استلام آلاف الريالات كهدايا من أميرات خليجيات وذهب في حال سبيله





حكى شيخ سعودي خلال خطبة له أمام جمع غفير من الحاضرين قصة رجل سوداني ضرب أروع الأمثال في الشهامة والنخوة والرجولة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حكى الشيخ القصة نقلاً عن ضابط سعودي كان شاهد عيان فيها في حج سنة 1420 هجرية.

وقال الشيخ نقلاً عن المسؤول السعودي أنه تم اختياره لحراسة وتأمين أسرة خليجية حاكمة قدمت إلى الحج, حيث رافق الضابط بعض الأميرات لجبل عرفات.

وتابع بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, قبل أن نصل إلى عرفة تغيرت السماء ونزل مطر غزير ووصلت الماء إلى مستوى الركبة وأنا في حيرة من أمري.

وأثناء مراقبتي للوضع والأميرات معي وأريد أن أحميهن من المطر رأيت راكوبة فيها رجل, ذهبت إليه لأجده حاج سوداني فطلبت منه أن أبقى معه فوافق.

وأضاف: بعدها طلبت منه إخلاء المكان لكن رفض وبشدة وتوسلت إليه وتمسك في إصراره بالرفض, حتى أخبرته أن معي نساء فخرج على الفور في شهامة كبيرة.

وختم الضابط حديثه: بعد أن شاهدت الأميرات موقفه طلبن مني أن أمنحه عشرة ألف ريال نظير شهامته لكنه رفض إستلامها وذهب في حال سبيله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين