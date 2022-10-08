أحلام تتكفل بعلاج الطفلة معصومة.. وهذه قصتها





أشاد الجمهور، وعدد من المشاهير، بالأعمال الخيرية التي تقدمها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، آخرها طلب تكفّلها لإنقاذ حياة طفلة صغيرة، تدعى ”معصومة“ عندما شاهدت مقطع فيديو يتحدث عن معاناتها، وعدم قدرة عائلتها على تحمل نفقات علاجها.

البداية كانت عندما أعلن حساب ”الشارقة للأخبار“ عن حالة خاصة للطفلة (5 أعوام)، وتعاني من ضعف سمع حاد، كما تحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية بتكلفة 85 ألف درهم ضمن برنامج ”ألم وأمل“.

وتفاعلت أحلام مع الفيديو، وعلقت: ”انا بتكفل بالحالة كيف أتواصل معاكم“. ليرد عليها حساب ”الشارقة للأخبار“: ”جزاكِ الله خيرًا تم التواصل عن طريق الرسائل“.

وجاء في تعليقات الجمهور والمشاهير عبر ”تويتر“، : ”الله يكثر من أمثالج غاليتي أم فاهد وجعله في ميزان حسناتج، دومج سباقة للخير“، و“ الله يجزاك خير ولا يحرمك الآجر، مو غريبة عليك يا أم فاهد..“، و“بارك الله فيك و تقبل الله منك و جعل ذلك في ميزان حسناتك“، و“ الله يجزاج الف خير يا ام فاهد وميزان حسناتك ،،،، ونورتي الكويت ودي نقوم معاك بالواجب ونعزمك تشرفينا الله يسعدك ويوفقك ويهنيك“، و“كثر الله خيرك و رفع مقامك على مساعدتك للناس ووقوفك مع المحتاج ان شاءالله تشوفين أثر هذا الخير في عيالك وحياتك دوم يا رب“.

مزمز