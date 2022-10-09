بالفيديو.. أقصر رجل في العالم الإيراني “أفشين زاده” .. لن تصدق كم عمره





اجتاز الشاب الإيراني أفشين قادر زاده ( 21 عاما) اختبار التحقق من طول قامته الليلة الماضية في برنامج تلفزيوني، حيث يمكن اعتباره أقصر رجل في العالم بطول 64.7 سنتيمتر.

وأعربت وزارة الرياضة الإيرانية عن نيتها تقديم المستندات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الرجل إلى شركة غينيس للأرقام القياسية.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة إدوارد نينو هيرنانديز، حيث لم يتعد طوله 72.10 سم.

صحيفة المرصد