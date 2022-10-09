والي النيل الابيض يبحث مع وزير الصحة الإتحادي ترتيبات إفتتاح مستشفي العيون بكوستي ودعم مشروعات الصحة بالولاية





بحث والي النيل الابيض الابيض الاستاذ عمر الخليفة مع وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم ، سبل دعم الصحة بالنيل الأبيض في كافة المجالات وبجميع المحليات وذلك بمكتب الوزارة بالخرطوم .

وفي تصريحات عقب صحفية قال وزير الصحة د. هيثم أن إلقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق مع النيل الابيض في تطوير وترقية الخدمات الصحية لإنسان الولاية ، لافتا إلى تأكيده بدعم الولايات في مجالات الدواء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الأزمة بجانب استمرار دعم مستشفي الكلي والتأمين على إسناد مستشفي الشرطة حتي يقوم بدوره كاملاً ، متقدما بالشكر لوالي النيل الابيض على هذه الزيارة والنتائج التي ناقشتها .

بدوره قال والي النيل الابيض الاستاذ عمر الخليفة عبدالله ان اللقاء أمن على إكمال الترتيبات اللازمة لإفتتاح مستشفي العيون بجانب توفير المعدات اللازمة لمستشفي الشرطة فضلا عن مواصلة العمل في مستشفي عبد الباسط حمزة للاطفال والعمل على تحريك جهود مستشفي عمر نور الدائم بالقطينة بجانب دعم الولاية بالاختصاصين في المجالات المختلفة

وأشار الوالي إن الزيارة تأتي في إطار جهود حكومة الولاية في تعزيز مستوي الخدمات خاصة الطبية لمواطني الولاية والتى تاتي في مقدمة اهتمام الحكومة ، مشيرا إلى أن الولاية تستعد لتدشين عدد من المشروعات الصحية بالولاية قبل نهاية هذا العام .

وأشاد الوالي بدعم وزارة الصحة الاتحادية وجهودها المستمرة مشيرا إلى أهمية الزيارات المتبادلة وما حققته من نتائج لصالح انسان النيل الابيض وخدمة قضاياه المختلفة .