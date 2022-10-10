شاهد بالفيديو.. على إيقاع الربابة الفنانة منال البدري تقدم فاصل من الرقص المثير أمام عازفيها فقط في حفل غامض





تناقلت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو للمطربة السودانية الشهيرة منال البدري.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت البدري خلال المقطع وهي تقدم وصلة رقص أمام عازفيها على أنغام الربابة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وصف الحفل بالغامض وذلك نسبة لظهور الفنانة وهي ترقص في مسرح مقفول دون ظهور أي شخص آخر.

التكهنات كانت سيدة الموقف خلال التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين, حيث أكد بعض المعلقين أنها بروفة بينما أكد البعض الآخر أنه حفل خاص بالنساء وذلك بعد ظهور العازفين خلف “الستارة”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين