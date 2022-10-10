شاهد بالفيديو.. اليوتيوبر المصري الشهير عبد الله الشريف يجلد الشيخ السوداني مزمل فقيري وينشر له مقاطع يدافع فيها عن البشير في أيام حكمه ويهاجمه بعد سقوطه





خصص اليوتيوبر المصري الشهير عبد الله الشريف حلقة كاملة من برنامجه المتابع والذي يبثه على يوتيوب للرد على الشيخ السوداني المثير مزمل فقيري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء رد الشريف على الشيخ السوداني بعد هجوم الأخير عليه بسبب حديثه عن الشيخ الراحل القرضاوي.

اليوتيوبر المصري نفى نشره لتدوينة تتحدث عن رؤيته للشيخ القرضاوي في الجنة ومعه الحور العين وأكد أن المنشور قام بفبركته أحد النشطاء عبر برنامج فوتوشوب بجنيهين نصف على حد تعبيره.

الشيخ مزمل فقيري هاجم الشريف بشدة بسبب التدوينة المفبركة ليرد عليه الأخير بأنه كان يجب عليه أن يتأكد أولاً قبل أن يهاجم الناس.

وبحسب الحلقة التي شاهدها محرر موقع النيلين فإن رد الشريف على فقيري جاء قوياً بعد نشره لمقطع قديم له ظهر من خلاله وهو يدعم الرئيس البشير في أيام حكمه.

كما نشر له مقطع حديث ظهر فيه فقيري وهو يهاجم الرئيس البشير بقوة ويهاجمه بعد سقوطه, كوهو ما وصفه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالجلد حيث كتبوا في تعليقاتهم (عبد الله الشريف يجلد مزمل فقيري).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين